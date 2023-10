Rugby | Mondiali Il Sudafrica vince 29 - 28 ed elimina la Francia

(Di domenica 15 ottobre 2023) Gli "Springboks" volano in semifinale, dove sfideranno l'Inghilterra. PARIGI () - Grande delusione a Parigi per la Nazionale francese di. I transalpini hanno ceduto contro il, ...

Il Sudafrica si è qualificato per le semifinali deidibattendo la Francia per 29 - 28 (19 - 22) nel match dei quarti di finale giocato questa sera allo Stade de France.

Mondiali di Rugby 2023 - Quarti: Irlanda - Nuova Zelanda - Video RaiPlay

Si è concluso il quarto e ultimo quarto di finale della Rugby World Cup 2023 e a Parigi sono scese in campo Francia e Sudafrica. Un’altra semifinale anticipata, come ieri Irlanda-Nuova Zelanda, tra du ...(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Il Sudafrica si è qualificato per le semifinali dei Mondiali di rugby battendo la Francia per 29-28 (19-22) nel match dei quarti di finale giocato questa sera allo Stade de ...