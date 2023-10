Rotary Distretto 2101 | la comunicazione che cambia la percezione

Leggi su anteprima24

(Di domenica 15 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiGrande successo partecipativo di Club e di Soci ha riscosso il Seminario deldelInternational suEfficace e Immagine Pubblica dal titolo “Comunico…Ergo Sum”, svoltosi presso l’Istituto Penitenziario Minorile di Nisida a Napoli. Scopo dell’evento, spronare ogni singolo Club a relazionarsi pubblicamente in maniera efficace, per far meglio comprendere le azioni di service praticate dalin ambito sociale. Al Tavolo presidenziale il Governatore delcampano Ugo Oliviero affiancato da Massimo Franco, Presidente della Commissione Immagine Pubblica e, e da Gabrio Filonzi, Coordinatore per l’Immagine Pubblica Regione 15 Area 1, triennio 2021-2024. Presenti il Governatore Eletto ...