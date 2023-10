Ronaldo a caccia di record | 'Ho fiducia nei 900 gol | quota 1000'

(Di domenica 15 ottobre 2023) L'ultima doppietta segnata in nazionale ha permesso a Cristianodi raggiungere857 gol in carriera (732 reti con i club e...

Per lui, grazie al club saudita dell'Al - Nassr, un incasso previsto di 260 milioni di dollari durante la stagione 2023/2024 CRISTIANOCristianoè in cima alla classifica Forbes dei ...

Cristiano Ronaldo non smette di macinare record. La sua doppietta ha contribuito alla vittoria del Portogallo sulla Slovacchia, con il pass per Euro 2024 strappato in anticipo. E per lui arrivano altr ...Toni Kroos, a MadridUniversal , ha così parlato dell’ex attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo, suo compagno ai tempi del Real. LE PAROLE – «È stato assurdo per me giocare e dividere lo ...