Romina Power a Verissimo | il suo sorprendente pellegrinaggio a Medjugorje

(Di domenica 15 ottobre 2023)ha appena compiuto 72 anni e continua a far parlare di sé. Recentemente intervistata ada Silvia Toffanin, la cantante e attrice ha raccontato del suo ultimoviaggio a. La sua vita è stata scossa da più di un dramma, in diversi momenti, il più buio dei quali è stato L'articolo proviene da La Luce di Maria.

'Ho incontrato la Madonna di Medjugorje', donna di profonda fede, ha recentemente ...

Romina Power distrutta, è gravissimo: “Abbiate rispetto” theWise Magazine

Romina Carrisi Power è incinta: Al Bano sarà nonno per la quarta volta quimamme.corriere.it

Quando si parla di Carrisi, però, non si può non citare la sua storia d’amore con Romina Power che ha fatto sognare milioni di persone. Dalla loro unione sono nati 4 figli. Finita la la reazione dopo ...Romina Carrisi ha condiviso sui social tutta l'emozione per la gravidanza. Dopo aver tenuto la notizia della dolce attesa segreta per cinque mesi, la donna si confessa ora ...