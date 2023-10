Roma | Lukaku può partire in estate Ecco perché

(Di domenica 15 ottobre 2023) Dopo essere tornato in piena forma con lae la Nazionale Belga, Romelupotrebbe guardarsi intorno in vista dell'. Secondo...

Romelucon la(LaPresse) - Calciomercato.itBig Rom ora si trova con il Belgio in nazionale e, in conferenza stampa, ha parlato anche dell'approccio con il calcio arabo avuto in estate. '...

I 50mila fischietti contro Lukaku a San Siro Arriva la risposta di Romelu Corriere dello Sport

Il calciomercato della Roma ha un allarme chiamato Lukaku: la tentazione Arabia Saudita non finisce di mietere vittime, belga incluso ...Lukaku, spalle larghe per sostenere tutto il peso dell'attacco romanista - Il Corriere della Sera - Con Dybala che non ci sarà alla ripresa del campionato, domenica prossima all’Olimpico ... - Marione ...