Roma-Inter | Serie A femminile | tv in chiaro | streaming | pronostico

Leggi su ilveggente

(Di domenica 15 ottobre 2023)è una gara valida per la quarta giornata della. Dove vederla in diretta tv ingratis eIl big match della quarta giornata del campionato diè quello che di gioca al Tre Fontane ditra la capolista e la squadra nerazzurra allenata da Rita Guarino. Due formazioni che hanno obiettivi non simili, c’è da dirlo: laè campione d’Italia e ha costruito una rosa per rivincere lo scudetto; l’invece ha fatto un mercato importante per cercare almeno di prendersi una qualificazione alla prossima Champions League. Nelle donne ci vanno le prime due. Spugna, tecnico della...