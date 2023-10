Roma | il primo rinforzo è in difesa | da Dier a Dragusin ecco gli obiettivi di Pinto | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di domenica 15 ottobre 2023) 2023-10-15 16:00:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Mourinho respira. In settimana, infatti, è previsto il ritorno di gruppo di Smalling e Llorente in unache potrebbe finalmente fare a meno di Cristante. Ma i dubbi sul reparto permangono sopratutto in ottica futura. A gennaio, infatti, Ndicka partirà per la coppa d’Africa con la Costa d’Avorio, Kumbulla non sarà ancora pronto per il rientro e Smalling non dà le giuste garanzie fisiche. Alla, quindi, serve almeno un difensore centrale soprattutto se Mou insisterà con lo schieramento a tre. I NOMI –si è già messo al lavoro per trovare una soluzione low cost e tamponare il problema. Il nome preferito dal tecnico è quello di, in scadenza col Tottenham e con l’esperienza necessaria per ...