Roma | 56enne muore dopo aggressione in stabile occupato

(Di domenica 15 ottobre 2023) (Adnkronos) – Un uomo è morto aa seguito di un’all’interno di un palazzo. Il diromeno è stato trovato a terra sanguinante questa mattina nelloex città del Rugby in Via Augusto Renzini. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica per i rilievi mentre l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio dove è morto nel pomeriggio. Sul corpo non aveva ferite da arma da taglio né da arma da fuoco. Sono in corso gli accertamenti degli agenti del commissariato Spinaceto. L'articolo proviene da Italia Sera.

