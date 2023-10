“Roba da gay” GF 2023 | la censura non cancella la figuraccia del concorrente più amato

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 15 ottobre 2023) Grande Fratello, scoppia il caso “orecchino-gate”. Nella Casa del reality di Canale 5 sembra non ci sia un attimo di tregua. Recentemente abbiamo assistito al bacio tra Beatrice e Giuseppe poi c’è stata la frase choc di Angelica Baraldi. L’ex finalista a Miss Mondo ha fatto un giuramento a Beatrice dicendo: “Crepasse mia madre” per ribadire la sua sincerità. Una frase che ovviamente ha scatenato tante polemice e le è valsa numerose critiche. Intanto sono tutti in attesa dell’ingresso dei nuovi concorrenti. Oltre a Giampiero Mughini e Jill Cooper a varcare la porta rossa sarò anche l’ex Temptation Island Mirko Brunetti che si è lasciato da poco con Greta Rossetti. Recentemente inoltre alcuni fan hanno fatto arrivare un messaggio aereo: “V&H, we love you. No lontani #baciozzi“ riferito al bacio tra Heidi e Vittorio, che ha fatto infuriare Massimiliano il quale ancora spera di far ...