Rivera | il primo gol con il Milan fu alla Juventus

(Di domenica 15 ottobre 2023) Erano gli anni sessanta, i favolosi e mitici anni in cui l’Italia si risvegliava dagli orrori e dpovertà della seconda guerra mondiale, abbracciando un futuro radioso e prospero di speranze ed aspettative. Anche il calcio si destava dal suo torpore e gettava le basi per quelle che sarebbero state vittorie leggendarie. Neldebuttava un giovane Gianni, appena diciassettenne, che da lì a poco avrebbe firmato alcune delle pagine più memorabili del club. Il golden boy debuttò in un Alessandria-di Coppa Italia, ma fu con lala partita in cui trovò la prima rete della sua sfolgorante carriera. Era il 6 novembre 1960, il non ancora maggiorennevenne schierato dal “paron” Rocco al Comunale di Torino, l’avversario era la. Partita ...