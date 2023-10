Rischio terroristi tra i migranti | il ministro Crosetto lancia l' allarme

Leggi su iltempo

(Di domenica 15 ottobre 2023) La massiccia dose di violenza del conflitto arabo-israeliano genera dubbi, preoccupazioni e allarmi che si insinuano tra le cancellerie europee. Con la miccia del terrorismo accesa da Hamas che potrebbe non essere circoscritta al solo focolaio mediorientale. È ildella Difesa, Guido, a mettere in guardia l'Italia: «Ora diventa fondamentale difendere la sicurezza del Paese e sono convinto che questa necessità aumenterà nei prossimi mesi, sia perché una riesplosione dell'integralismo è possibile, sia perché fenomeni di questo tipo aumentano ildi immigrazione». Dunque alla base della preoccupazione esternata dac'è la concreta ipotesi che tra iche arrivano nel nostro Paese per motivi economici ci siano anche soggetti che hanno l'obiettivo di fare del male. ...