Riscatto Bagnaia | vince in Indonesia E’ in testa al mondiale

(Di domenica 15 ottobre 2023) Riscossa Francesco. Il leader delinpartendo tredicesimo in griglia e sfrutta la caduta di Martin tornando inalla classifica con 18 punti di vantaggio sullo spagnolo. Una vera e propria beffa per Martin che stava dominando fin dal via del Gran Premio dell'. Diciamo che la dea bendata ha reso in parte aquanto era accaduto in India e a Barcellona con la caduta che ha permesso a Martin di fare in pieno ed il terribile incidente che lo ha costretto ad un lento, e quasi miracoloso recupero. Sul podio insalgono anche Maverick Vinales, secondo e Fabio Quartararo, alla sua miglior gara dell'anno con la Yamaha Monster Energy. Podio sfiorato per Fabio Di Giannantonio che chiude quarto una gara ...

Dopo la sprint race del sabato vinta da Jorge Martin, Francescocerca ilnella gara di Mandalika per provare a tornare in vista al Mondiale.

Francesco Bagnaia reagisce nel migliore dei modi al peggior momento della sua stagione e riscatta la brutta Sprint di ieri, inventandosi una rimonta strepitosa e vincendo il Gran Premio d'Indonesia 20 ...Speriamo di trarre dall'errore di oggi una lezione per il futuro". Già in Australia, nel prossimo fine settimana, ci sarà l'occasione per il riscatto contro Bagnaia in questo appassionante derby ...