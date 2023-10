Rimini | si riconcilia con il marito dopo la separazione | ma poi tenta di ucciderlo con il topicida

Leggi su feedpress.me

(Di domenica 15 ottobre 2023) È ai domiciliari con braccialetto elettronico in attesa del processo per averto di avvelenare ilcol. Per la donna, cittadina moldava di 46 anni, residente ada anni e difesa dall’avvocato Luca Greco, la Procura della Repubblica ha richiesto il giudizio immediato chiedendone la fissazione all’ufficio del giudice per le udienze preliminari. Come riporta la stampa locale...