Report stasera su Rai 3 | La Sanità Pubblica e le collezioni d' arte di Giovanni Agnelli e Silvio Berlusconi

Leggi su movieplayer

(Di domenica 15 ottobre 2023)su Rai 3 torna: ecco le anticipazioni del programma di Sigfrido Ranucci che da questa stagione andrà in onda la domenica sera alle 20:55., 15 ottobre, su Rai 3 in prima serata a partire dalle 20:55, torna. Sigfrido Ranucci e la sua squadra si sfidano per la prima volta con Che tempo che fa, Fabio Fazio oggi fa il suo esordio su Nove. Ecco le anticipazioni di questa sera. Le inchieste del 15 ottobre disi concentrerà sul Servizio Sanitario Nazionale e sul mercato dell', con particolare rilievo per due, quella di, al centro di una disputa ereditaria, e quella di, ...