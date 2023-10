Reazione a Catena 15 ottobre 2023 | le Ridarelle

(Di domenica 15 ottobre 2023) Il video dell’Ultimadidi stasera, 13. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto diventare campionesse le, tre allegre amiche provenienti dal Veneto, di cui due coinquiline. Le– Alessandra, Benedetta e Anna, questi i nomi dei componenti della squadra -, questa sera non sono riuscite ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultimae a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 11.375 euro. Peccato, riproveranno domani! Il gioco finale L’Ultimaè disponibile al link sotto, al minuto 61.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco. Video puntata ...

L'Ultima Fila già fuori da: sono rimasti in carica una sola puntata Non ce l'hanno fatta, dunque, i tre ragazzi de L'Ultima Fila, è questo il nome che hanno scelto per la loro ...

Reazione a Catena, nuovi campioni sotto accusa: "Non lo sanno neanche loro" Liberoquotidiano.it

Tre studenti dell’Università di Trieste campioni di “Reazione a catena” TriestePrima

Nuove campionesse a Reazione a catena: sono le Ridarelle ma hanno debuttato male Sono Benedetta, Anna e Alessandra le nuove campionesse del programma ...La sfida di oggi domenica 15 ottobre, l’ultima catena e la parola vincente di Reazione a catena: ecco qual è la squadra vincitrice. Amatissimo game show in onda tutti i giorni su Rai Uno, “Reazione a ...