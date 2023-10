Razzo su base Unifil in Libano Crosetto | “Se servirà | rientro in Italia per nostri militari”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 15 ottobre 2023) I caschi blu: "Malgrado isforzi l'escalation militare continua". Il ministro della Difesa: "Missione Onu non era l'obiettivo". Tajani: "Un abbraccio airagazzi" La guerra tra Israele e Hamas continua a coinvolgere anche la zona di confine a sud del. Oggi 15 ottobre 2023 unha colpito il quartier generale della missione dell’Onua Naqoura a cui prendono parte anche 1103ni. E dal governo il ministro della Difesa Guidoassicura che “qualora ci fossero pericoli” i‘caschi blu’ verranno fatti rientrare in. “Stiamo lavorando per verificare da dove è stato lanciato – fa saperein un comunicato – . I...