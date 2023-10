(Di domenica 15 ottobre 2023) Ospite di Verissimo l'attore e modello ha parlato con dolore di quello che sta accadendo nel suo paese, Israele. Ogni suo amico ha qualche lutto da piangere in questi giorni. «Una ragazza della mia famiglia è andata al rave di venerdì scorso vestita con la bandiera della pace e non è più tornata a

... un film di Oliver Stone, con Colin Farrell, Jared Leto, Anthony Hopkins, Rosario Dawson, Angelina Jolie, Jonathan Rhys Meyers, Val Kilmer, Rory McCann, Gary Stretch, Ian Beattie,, Laird ...

Raz Degan: «Il nostro kibbutz è stato evacuato, mia sorella sta arrivando in Italia. Ma mio padre, 80 anni, non vuole lasciare la sua casa» Vanity Fair Italia

Raz Degan: "Quello che succede in Israele non è umano" Mediaset Infinity

Raz Degan è nato e cresciuto a Israele e oggi racconta il suo dramma per la guerra scoppiata in Medio Oriente a Verissimo. «Fa male all'anima tutto questo, non riesco ...L'attore e modello ha raccontato la sua personale esperienza a Verissimo dopo quanto accaduto di recente in Medio Oriente ...