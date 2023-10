Querele temerarie | “serve una legge Ue che tuteli davvero giornalisti e attivisti Gli Stati neanche raccolgono i dati L’Italia? Tra i peggiori”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 ottobre 2023) Sono giorni cruciali per le trattative sulla primaUe contro azioni e(le cosiddette SLAPP). Eppure nessuno ne parla. Il testo è stato concepito per tutelare la partecipazione pubblica die difensori dei diritti umani. Ma glimembri stanno tentando di indebolire il documento proposto dalla commissione Ue e nelle trattative in corso tra le istituzioni, che coinvolgono anche il Parlamento, si sta cercando un compromesso. Nella speranza che il risultato non stravolga l’intento originario. Per questo gli attori della società civile che sono parte della coalizione anti-SLAPP (CASE) si appellano ai ministri della Giustizia dei singoli. Che però non stanno mostrando aperture. A mancare è prima di tutto una ...