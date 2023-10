Quello che dice è falso! | Rampini sbotta in tv | chi gela con una frase

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 15 ottobre 2023) Polemiche e indignazione. Un tweet fa discutere e scatena reazioni di condanna che in casi come questi devono essere senza se e senza ma. A postarlo è Carlo Rovelli, fisico, saggista e divulgatore scientifico. "Gli israeliani massacrano i palestinesi: nessun problema per l'Occidente. I palestinesi massacrano gli israeliani: l'Occidente è totalmente scioccato. Decenni e decenni così, e continuano. Se questo non è razzismo, cos'è?". Parole pesantissime che sono nel solco di quella parte della sinistra che di fatto da qualche giorno strizza l'occhio ai palestinesi e anche ad Hamas. Insomma la storia è sempre la stessa: mettere nel mirino Israele per il suo diritto non solo ad esistere ma anche a difendersi. Per alcuni commentatori e intellettuali di casa nostra, lo Stato ebraico dovrebbe assistere inerme al suo stesso massacro. E le parole di Rovelli che vanno in questa direzione hanno ...