“Quanto costa la giacca di Maria De Filippi” Tu si que vales | la conduttrice veste super lusso | la cifra faraonica

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 15 ottobre 2023) Tu sì que, extrain puntata. La messa in onda del programma rappresenta sempre un appuntamento imperdibile per il pubblico di telespettatori italiani. Merito di una frizzante conduzione, dei talenti che di puntata in puntata si esibiscono, e della giuria. Un team ben formato e compatto che concede sempre al pubblico momenti imperdibili.De, Luciana Littizzetto, Gerry Scotti e Rudy Zerbi capitanati dalla presidentessa di giuria, Sabrina Ferilli. E gli occhi dei fan non possono che cadere anche sull’eleganza. Extraa Tu sì queper Sabrina Ferilli eDe. Colleghe ma soprattutto amiche,e Sabrina decidono di sfoggiare di puntata in puntata outfit decisamente diversi ma simili per ...