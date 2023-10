Qualificazioni Europei 2024 | Inghilterra-Italia sarà arbitrata dal francese Turpin

Dopo la vittoria dell' Italia per 4 - 0 su Malta , gli azzurri si trovano al secondo posto del Gruppo C delleall' Europeo 2024 con 10 punti in cinque partite giocate. È prima l' Inghilterra a 13 (cinque partite), mentre l' Ucraina ha 10 punti come noi, ma è per il momento terza per lo ...

Italia-Malta 4-0, le pagelle Sky Sport

Qualificazioni Europei di calcio 2024, tutto su Italia-Malta e Inghilterra-Italia Icon Magazine

Sarà il francese Clement Turpin l'arbitro della sfida tra Inghilterra e Italia, in programma martedì sera a Wembley e valida ...Sono quattro le partite da seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW e, grazie a Diretta Gol, sarà possibile vedere anche tutte e otto le partita della domenica in contemporanea. Domenica 15 ott ...