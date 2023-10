Qualificazioni Europei 2024 | boom di telespettatori per Italia-Malta | share del 31 | 2%

(Di domenica 15 ottobre 2023)di ascolti su Rai 1 per la bella vittoria dell’suin quel di Bari per leaglidel. Sono stati complessivamente 5 milioni 658 mila i(31,2% di) che hanno seguito ieri sera in prima serata la partita vinta dagli Azzurri 4-0. Seguitissimo, in particolare, il primo tempo dell’incontro, che ha raggiunto i 6 milioni 126 mila spettatori pari al 33,3% di. SportFace.

La vittoria per 4 - 0 dell'Italia contro Malta nel match del girone C della fase di qualificazioni agli europei 2024 non illude il ct Luciano Spalletti . Gli azzurri tornano secondi in classifica nel ...

La vittoria per 4-0 dell'Italia contro Malta nel match del girone C della fase di qualificazioni agli europei 2024 non illude il ct Luciano Spalletti. Gli azzurri tornano secondi in classifica nel gruppo. L'Italia di Luciano Spalletti, dopo vittoria per 4-0 su Malta di ieri sera a Bari, nella notte ha fatto rientro a Coverciano per gli ultimi preparativi.