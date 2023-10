Qualificazioni Euro 2024 | la Spagna ferma Haaland | Israele non gioca | CLASSIFICHE

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 15 ottobre 2023) Domenica di grande sport sui campi di tuttapa con le gare di Qualificazione a. Riflettori puntati su Norvegia-, la furia dicontro le ‘Furie Rosse’, partita principale della serata decisa da una rete di Gavi nella ripresa. Tutto facile per Romania e Turchia che liquidano 4-0 Andorra e Lettonia. Pirotecnico 3-3 tra Svizzera e Bielorussia. Vittorie casalinghe per Georgia (4-0 su Cipro), Repubblica Ceca (1-0 sulle Isole Faroe) e Galles (2-1 sulla Croazia). Non si èta, per i ben noti motivi legati alla guerra, Kosovo-. Già qualificate Germania (paese ospitante), Francia, Belgio, Portogallo,, Scozia e Turchia. RisultatiGeorgia-Cipro ...