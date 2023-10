Quali mezzi di trasporto di fermano per 24 ore e quando

Leggi su iltempo

(Di domenica 15 ottobre 2023) Stop anche per idivenerdì 20 ottobre, giornata per cui le organizzazioni sindacali ADL Varese, CUB, SGB, SI Cobas e la Confederazione Sindacale USI - Unione Italiana hanno proclamato lo sciopero generale dei settori pubblici e privati. A rischio illocale, ma anche quello ferroviario e aereo. Cub Trasporti e Sgb hanno aderito alla protesta, che coinvolge Atac e interessa le fasce 8.30-17 e dalle 20 sino a fine servizio. Potrebbero saltare autobus, metro e tram, anche se le corse saranno garantite da inizio servizio sino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Per autobus e filobus, il personale di guida dovrà essere in servizio 30 minuti prima dell'inizio delle fasce orarie di garanzia e della conclusione dello sciopero, e le corse iniziate prima dell'inizio della protesta dovranno essere portate a termine. ...