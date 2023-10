Qual Europei | segna Kvara | Sommer ne prende 3 LIVE Norvegia-Spagna | Turchia e Croazia 0-0 Polonia sotto | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di domenica 15 ottobre 2023) 2023-10-15 21:20:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: E’ la domenica senza sosta: gli appassionati a secco di Serie A possono rivolgersi alleificazioni a Euro2024 per placare la propria sete di calcio. Oggi si parte già alle 15 con Georgia-Cipro, sfida tra fanalini di coda del gruppo A, quello della. Vincono facile i padroni di casa con uno dei gol del 4-0to dal napoletanotskhelia. Alle 18 la Repubblica Ceca supera le Isole Faroer 1-0 con gol di Soucek su rigore, mentre Svizzera-Bielorussia si conclude sul 3-3. Dopo il vantaggio di Shaqiri,e compagni vanno1-3 con i gol di Ebong, Polyakov e Antilevski, ma la riescono a recuperare in extremis con un uno-due ...