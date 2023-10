Punire | ripulire e ricominciare | chiunque abbia sbagliato deve pagare E i tifosi stiano tutti dalla stessa parte

Leggi su sportface

(Di domenica 15 ottobre 2023) Sono giorni duri per il calcio italiano. Giorni di apprensione per quello che potrà accadere nelle prossime settimane e nei prossimi mesi: un nuovo scandalo sta per minare le fondamenta dello sport nazional popolare. Nomi, indagini, illazioni: sul fuoco c’è tanta carne e a volte pure troppa e ingiustificata. Ma c’è un pensiero cheessere sopra tutto e: questa situazione nonessere vista come una lotta tra. No, per una volta isono e devono essere. Di chi vuole verità, chiarezza e giustizia. La Procura di Torino ha iscritto nel registro degli indagati, al momento, tre calciatori: Nicolò Fagioli della Juventus, Sandro Tonali del Newcastle e Nicolò Zaniolo dell’Aston Villa. ...