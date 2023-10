Promossi e bocciati di Italia-Malta | chi ha giocato meglio e gli azzurri rimandati

Leggi su oasport

(Di domenica 15 ottobre 2023) Un 4-0 facile facile. Non ci si aspettava altrimenti dal match del San Nicola di Bari tra: troppo ampia la forbice tecnica tra le due squadre, con gliche sono apparsi davvero in palla nonostante il marasma scommesse degli ultimi giorni, cancellando così la striminzita vittoria del match di andata. Salta agli occhi Mimmo Berardi tra i migliori: per lui, che non segnava in azzurro da quasi due anni, una meritata doppietta. Contro i maltesi ha potuto mettere in mostra tutte le innegabili qualità tecniche superando per due volte Bonello. Tra ia pieni voti di sicuro anche l’altro rientrante Jack Bonaventura, che conferma il suo momento magico in maglia Fiorentina e vuole proporsi con una maglia da titolare per il match con l’Inghilterra. Ma ci sarà battaglia, anche perché Davide Frattesi ha ...