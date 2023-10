Programmi TV di stasera | domenica 15 ottobre 2023 Su Rai2 Il Collegio con una puntata più lunga del solito e due inediti prof

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 15 ottobre 2023) Il Preside e Leo Gassmann - IlRai1, ore 21.25: Cuori 2 Fiction. 2×05 Quattro centimetri d’invidia: Il matrimonio con Mosca è ormai giunto al capolinea, ma Elvira è pronta a lottare con le unghie e con i denti per non vedere il marito tornare tra le braccia di Agata. 2×06 L’ora della verità: Delia è sempre più coinvolta dal rapporto con la piccola Anna, grazie alla quale sembra anche riuscire a ricostruire un legame con Cesare ma la presenza della bimba sta per farle scoprire un segreto su sé stessa che non si sarebbe mai immaginata., ore 21.00: IlDocureality. Nella terza, questa settimana piùdel(chiuderà intorno alle 23.30), aldel 2001 grandi sorprese attendono i collegiali: l’equilibrio interno sarà turbato ...