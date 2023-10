Premio NIAF a Cardinale | il discorso del numero uno del Milan davanti a Joe Biden

Leggi su dailymilan

(Di domenica 15 ottobre 2023) Gerry, fondatore e amministratore della RedBird Capital Partners nella notte ha ricevuto a Washington ilLeonardo da Vinci per la finanza per il suo senso degli investimenti, la leadership aziendale e la filantropia che esemplificano i valori celebrati nella comunità italoamericana.al presidente americano Joee alla First Lady Jillha ringraziato i presenti e parlato della sua passione per l’Italia e per il, di cui è proprietario dall’estate del 2022, e della sua mission nel mondo dello sport. Ecco ilintegrale gentilmente inviato alla nostra redazione dalla portavoce di Gerry e dal suo staff di collaboratori. A Washingtonha ricevuto il ...