Polonia | Tusk canta vittoria dopo la chiusura delle urne | «Il regno del Pis è finito | ritorna la democrazia»

(Di domenica 15 ottobre 2023) Seggi chiusi per le elezioni parlamentari in. Stando agli unici exit poll della tornata elettorale il partito sovranista di governo «Diritto e Giustizia» (Pis) guidato da Jaros?aw Kaczy?ski – che punta a incassare il terzo mandato consecutivo per la prima volta nella storia dellapost-comunista – sarebbe primo con il 36,8% voti. Al secondo posto si piazzerebbe, invece, l’alleanza centrista ed europeista «Coalizione Civica» (Ko) dell’ex presidente del Consiglio europeo Donaldcol 31,6%. Terzo posto, col 13,0,%, si attesterebbe alleanza di centro-destra «Terza Via»; quarta, con l’8,6%, l’alleanza dei progressisti filo-Ue «La Sinistra». Quinta e ultima a superare le soglie di sbarramento per l’ingresso nella camera bassa, sarebbe col 6,2,% il partito di estrema destra «Confederazione», che potrebbe sostenere il Pis ...