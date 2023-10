Polonia | oggi il giorno delle elezioni e il futuro dell’Europa | la situazione

(Di domenica 15 ottobre 2023) Hanno aperto alle sette di stamattina ora locale e italiana le urneparlamentari incui sono chiamati circa 29 milioni di elettori per scegliere soprattutto tra il partito sovranista “Diritto e Giustizia” (Pis) di Jaros?aw Kaczy?ski e l’alleanza europeista “Coalizione Civica” (Ko) di Donald Tusk Si tratta di eleggere per i prossimi quattro anni 460 deputati del Sejm, la camera bassa del Parlamento, e 100 senatori. Le urne chiudono alle 21, quando sono previsti exit-poll di incerta affidabilità. Stando ai sondaggi, che gli attribuiscono un 33-36%intenzioni di voto pur in forte calo rispetto al 43,6% del 2019, al primo posto dovrebbe confermarsi il partito conservatore e populista guidato da Kaczynski. L’alleanza elettorale centrista ed europeista “Ko” dell’ex-presidente del Consiglio ...

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di mondo Lavaal voto per le elezioni parlamentari. I seggi sono stati aperti in tutto il Paese alle 7 e chiuderanno alle 21. Sono chiamati alle urne circa 29 milioni di elettori: la sfida dovrebbe ...

Oggi la Polonia al voto per scegliere tra sovranismo e Ue Agenzia ANSA

Polonia al voto per le elezioni parlamentari: europeista Tusk sfida sovranista Kaczynski Sky Tg24

Definirle un bivio è forse eccessivo, ma di certo le elezioni politiche in programma oggi in Polonia potrebbero diventare un passaggio determinante per i futuri equilibri europei. Gli… Leggi ...Sono stati aperti alle 7.00 di stamattina ora locale e svizzera i seggi per le elezioni parlamentari in Polonia.