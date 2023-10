Polonia-Moldavia | Qualificazione Euro2024 | probabili formazioni e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 15 ottobre 2023) Questa sera alle 20.45, allo stadio nazionale di Varsavia, laospita lanella sfida valida per l’ottava giornata delle qualificazioni al prossimo campionato Europeo 2024. La squadra ospite è alla ricerca di un’autentica impresa che le permetterebbe di superare temporaneamente proprio la squadra padrona di casa in classifica, seppure solo in caso di vittoria. Al momento infatti c’è un solo punto di distanza tra le duee tutto è ancora possibile nel gruppo E. Ecco dunque quali sono le ultime novità sullee dove vedere intelevisiva il match: le ultime Crediti foto: ...