Polonia al voto | secondo exit poll sovranisti primo partito ma gli europeisti hanno maggioranza

(Di domenica 15 ottobre 2023) Leggi Anche Migranti, per il no di Ungheria esalta l'accordo a 27 - Berlino vuole bloccare i finanziamenti alle ong nel 2024 Tusk: 'Il regno di Pis è finito' Il leader dell'opposizione ...

...la maggioranza La diretta delle elezioni indi BiDiMedia. Dalle 7 alle 21 di domenica 15 ottobre 29 milioni di aventi diritto chiamati a eleggere il nuovo parlamento di Varsavia. Un...

Exit poll Polonia: la maggioranza dei seggi all'opposizione. Tusk: "È il giorno della rinascita" RaiNews

I risultati delle elezioni in Polonia 2023 la Repubblica

Possibile ribaltone politico in Polonia: Il partito di destra Diritto e Giustizia del primo ministro Morawiecki ottiene il maggior numero di voti, ma non sufficienti per governare. Potrebbe farlo, inv ...Urne chiuse in Polonia. Si registra un'alta affluenza, attorno al 58% già alle 17, al voto per il rinnovo della Sejm, la Camera bassa composta da 460 deputati, e il Senat, in cui siedono 100 senatori.