Polonia al voto | secondo exit poll sovranisti in vantaggio ma europeisti tengono

(Di domenica 15 ottobre 2023) Leggi Anche Migranti, per il no di Ungheria esalta l'accordo a 27 - Berlino vuole bloccare i finanziamenti alle ong nel 2024 I dati degliinStando agli unici...

Partecipazione da record oggi inper unche decide se il paese si allontanerà ancor di più dallo stato di diritto oppure sceglie il cambiamento. Gli exit poll dicono che il Pis è in testa come partito, ma la maggioranza ...

Polonia al voto per le elezioni parlamentari. Exit poll: maggioranza a opposizione pro-Ue Sky Tg24

Elezioni in Polonia, affluenza da record e tensioni. Per Tusk decisivo il “terzo polo” Domani

Urne chiuse in Polonia, si erano aperti alle 7 di questa mattina per ... I sondaggi attribuiscono un 33-36% delle intenzioni di voto, anche se in forte calo rispetto al 43,6% del 2019,al partito ...Polonia al voto, primi exit poll: stando ad essi il partito conservatore, nazionalista e populista 'Diritto e Giustizia' (Pis) di Jaroslaw Kaczynski, al governo, sarebbe primo con il 36,8% voti. Come ...