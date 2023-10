Plumcake alle mele | goloso e con tanta buona frutta!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 15 ottobre 2023) Quando le temperature iniziano a scendere, a casa mia, il forno torna ad essere il grande protagonista delle mie ricette. Lasagne, verdure, sformati, arrosti, ma soprattutto torte e biscotti. Il tempo pare quasi dilatato mentre la natura si mette a riposo, le giornate trascorrono quasi cullate dalla brezza autunnale, mentre un profumo inebriante avvolge la cucina e richiama figli e nipoti intorno a me, soprattutto quando preparo ilper merenda. Mentre aspetto che si raffreddi, penso a quale tè o tisana meglio potrebbe accompagnare questo dolce e solitamente finisco per scegliere sempre quella alla cannella. Non serve neppure avvisare tutti che è ora di una pausa. Alla spicciolata sono comparsi uno ad uno sull’uscio. Me la rido sotto i baffi. Ho le mie tecniche speciali per ritagliarmi qualche minuto con loro e di ...