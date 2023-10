Più Caucaso e Asia centrale La partneship dell’Italia con l’Azerbaigian

Leggi su formiche

(Di domenica 15 ottobre 2023) Baku, grazie al Tap, è entrata di diritto nel cono di interesse europeo, e soprattutto italiano, per la portata epocale di un gasdotto che, non solo soddisfa il 15% del fabbisogno italiano, ma si è rivelato complessivamente decisivo alla luce della crisi energetica post guerra in Ucraina. Ma oltre all’energia, ecco che sta maturando la consapevolezza che la partnership conper l’Italia è utilissima al fine di una possibile penetrazione ine, perché no, prepararsi con anticipo ad una stagione post bellica. Il riferimento è alla ricostruzione dell’Ucraina, della regione del Karabakh in Azerbaigian, e anche quando, a guerra finita, si potrà ricominciare a fare business con partner oggi non più amici. La geopolitica, dunque, al centro di una riflessione a 360 gradi ...