Pippo Greco è il nuovo presidente della Cia di Salerno

(Di domenica 15 ottobre 2023) È GiuseppeilCia di, mentre alla direzione dell’organizzazione di imprese agricole è confermato Domenico Serlenga., conosciuto come, è titolare dell’omonima azienda vitivinicola situata ad Agropoli () e guida l’organizzazioneCiaper i prossimi anni e fino al prossimo congresso nazionale.è un giovane imprenditore di 38 anni fortemente impegnato per la crescita e l’innovazione del settore vitivinicolo. La Cia imprese agricole dicon i suoi uffici e gli oltre 30 dipendenti è tra le organizzazioni più rappresentative di tutta la provincia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

È Giuseppe Greco il nuovo presidente della CIA di Salerno, mentre alla direzione dell'organizzazione di imprese agricole è stato confermato Domenico Serlenga. Le elezioni sono avvenute nel corso ...