Piper Laurie | la causa di morte dell’attrice

(Di domenica 15 ottobre 2023)è morta il 14 ottobre 2023 adi una lunga malattia contro la quale lottava da tempo e che si era aggravata nell’ultimo periodo. L’attrice aveva 91 anni, e la sua manager ha spiegato la sua dipartita è dovuta cause naturali. A confermare il decesso dell’artista, a Los Angeles, è stata la sua manager, Marion Rosenberg, che ha parlato di lei come di “un essere umano meraviglioso, uno dei grandi talenti del nostro tempo”. La portavoce ha anche evidenziato chenon stava bene da diverso tempo e che aveva lottato con una difficile malattia, anche se ha specificato che a 91 anni la suasi può considerare anche avvenuta per cause naturali. Nel periodo precedente alla sua scomparsa,ha vissuto le sue condizioni di salute in riservatezza, visto che non è ...

è uno dei volti del grande cinema, una delle attrici più iconiche grazie alle sue interpretazioni in film come The Hustler (Lo Spaccone) ...

