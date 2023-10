Pioggia di petardi e fuga dal campo | match sospeso

(Di domenica 15 ottobre 2023) Ladiha costretto ladal: ilè statoQualche settimana fa, facevano il giro del mondo le immagini della sospensione deltra Ajax e Feyenoord. La sfida tra le due compagini dell’Eredivise era stata interrotta a causa dei disordini provocati dai tifosi dei lancieri che hanno lanciato fumogeni e fatto un invasione diquando la loro squadra stava perdendo 0-3. La partita è poi proseguita dopo tre giorni, ma a porte chiuse. Disordini simili, sono accaduti anche nella giornata di oggi. Ilin questione è la sfida di calcio femminile tra PSG e Stade de Reims. La partita in questione era molto importante per entrambe le compagini considerando la loro posizione in classifica. Le ...

In una prima fase, dalla Curva Nord è iniziata unadi fumogeni in campo che ha costretto il ... fumogeni,e altri oggetti contundenti all'indirizzo delle Forze dell'Ordine, schierate in ...

Diluvio a Motegi, il GP dura 12 giri: vince Martin Sky Sport

Israele, oltre 1.200 morti e più di 200 ostaggi. Biden: più assistenza militare. Ue: no ad assedio ... Il Sole 24 ORE

Tutto pronto a Motegi per il Gran Premio del Giappone, LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW dalle 8: si ripresenta il duello per il Mondiale tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia, ...