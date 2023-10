Piedimonte Matese | gli trovano droga e soldi a casa | arrestato 20enne del luogo

Leggi su casertanotizie

(Di domenica 15 ottobre 2023). I militari dell’Arma hanno tratto in arresto undel posto, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane, nel corso di una perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di grammi 22,96 di hashish suddiviso in 28 dosi già confezionate; dell’hashish del peso di grammi 30,64 ancora da suddividere in dosi e grammi 0,848 di marijuana, nascosti in un locale garage, nella sua disponibilità. Sequestrati poi 1.785,00 euro in banconote di vario taglio, ritenuti proventi di illecita attività, nonché 4 bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente. L’è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Nell’ambito del più ampio servizio di controllo del territorio eseguito nell’intero fine ...