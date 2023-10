Picchiato e ucciso in una casa occupata a Roma

Leggi su agi

(Di domenica 15 ottobre 2023) AGI - Un cittadino rumeno di 51 anni è accusato di averun connazionale cinquantaseienne all'interno di uno stabile occupato in via Augusto Renzini, nella periferiana di Spinaceto, nel complesso conosciuto come 'Citta' del Rugby'. La vittima, soccorsa nella mattinata di oggi, è deceduta all'ospedale Sant'Eugenio, dove era arrivata in codice rosso, a causa delle lesioni riportate dopo la brutale aggressione. Sul posto i poliziotti del commissariato Spinaceto e i colleghi della polizia scientifica. Al momento il sospetto è stato denunciato dalla polizia in stato di libertà con l'accusa di omicidio. Gli inquirenti sono al lavoro per individuare il movente e accertare la dinamica di quanto avvenuto.