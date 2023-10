Perseguita una 15enne per due anni | poi la raggiunge sotto casa con un coltello per parlarle

(Di domenica 15 ottobre 2023) La polizia di Torino ha arrestato per stalking un uomo di 35di Milano, impiegato, denunciato anche per porto abusivo d’arma. L’arrestato, come riporta il quotidiano la Repubblica, è stato effettuato nei giorni scorsi dalle volanti del commissariato Madonna di Campagna, dopo duein cui lava sui social. L’estate scorsa inoltre aveva ritentato un approccio, ma lei aveva ribadito...

...regista e per la seconda volta ha stupito la critica contrama che vedeva Bond dirigersi a Istanbul nel mezzo della Guerra Fredda. Nel frattempo, l'organizzazione segreta SPECTRE - che...

A 35 anni perseguita una quindicenne conosciuta al mare: arrestato La Repubblica

Torino, perseguita una 15enne per due anni: arrestato per stalking Corriere della Sera

Da due anni perseguitava una ragazza minorenne sui social, aprendo account con nomi falsi quando veniva bloccato. Il protagonista, un impiegato milanese di 35 anni, è stato arrestato per stalking ...La polizia di Torino ha arrestato per stalking un uomo di 35 anni di Milano, impiegato, denunciato anche per porto abusivo d’arma. L’arrestato, come riporta il quotidiano la Repubblica, è stato ...