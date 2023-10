Perché sono andata in terapia | Maria Chiara Giannetta si confessa dalla Fialdini

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 15 ottobre 2023) “Ho iniziato unaper lavorare sulla mia autostima, ma nella vitauna ‘scassaforte'":lo ha detto nello studio di Francescaa Da noi a ruota libera su Rai 1. Reduce dal successo della seconda stagione della serie tv Blanca, l'attrice si è raccontata tra ansie e sicurezze: “Ho iniziato unadue, tre anni fa. Da una parte ne ero incuriosita, dall'altra ne avevo bisogno per lavorare sulla mia autostima”. Quello dell'insicurezza, purtroppo, è un tema molto attuale per le giovani generazioni, soprattutto per le donne: “Noi donne ci troviamo nella condizione di dover sempre ringraziare, sentirci in dovere o in colpa verso qualcuno”. Parlando, poi, di un aspetto privato della sua vita, ha rivelato: "Le mie amiche mi odiano ...