Perché se l’Italia batte l’Inghilterra… potrebbe perdere con l’Ucraina di un gol | la situazione

(Di domenica 15 ottobre 2023)ha sconfitto Malta con un secco 4-0 davanti al caloroso pubblico di Bari, regalandosi una bella vittoria in un momento purtroppo poco sereno a causa dello scandalo scommesse emerso negli ultimi giorni. La nostra Nazionale partiva con tutti i favori del pronostico e ha sbrigato la pratica con grande disinvoltura, riuscendo così a ottenere la terza vittoria nel cammino di qualificazione agli Europei 2024. Gli azzurri hanno agganciatoal secondo posto nel gruppo C con 10 punti all’attivo, ma hanno giocato una partita in meno rispetto ai gialloblù, che ieri pomeriggio hanno regolato la Macedonia del Nord per 3-0. Gli uomini del CT Luciano Spalletti sono a tre lunghezze di distacco dalla capolista Inghilterrà, a parità di incontri disputati. Ricordiamo che soltanto le prime due classificate staccheranno il biglietto per la rassegna ...