Perché non possiamo fidarci della Cina su Israele L’opinione di Harth

Leggi su formiche

(Di domenica 15 ottobre 2023) I veri amici si vedono nel momento del bisogno. Così come i nemici. A una settimana esatta dall’orrendo attacco terroristico di Hamas in, la Repubblica popolare cinese si sente in dovere di condannare lo Stato ebraico per le sue operazioni di auto-difesa in Gaza. Allo stesso modo, non ha trovato le parole per condannare il massacro e il rapimento di bambini, anziani, madri e padri, inclusi cittadini italiani. In una guerra fatta tanto sul campo di battaglia quanto nelpubblica globale, dobbiamo dire alle fake news propagandistiche del regime comunista cinese che mirano soltanto a dividere (per imperare). Come ci racconta il Global Times, sabato Wang Yi, ministro degli Esteri, si è sentito in dovere di dire alla sua controparte saudita che “le azioni dell’sono andati al di là dell’auto-difesa e che dovrebbe ...