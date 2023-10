“Perché l’ho dovuto lasciare” Sophie Codegoni choc a Verissimo | “L’ha fatto pochi minuti prima del parto”

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 15 ottobre 2023) “Eccolasciato”.. La ragazza si confessa finalmente e spiega tutto quello che è successo con Alessandro Basciano. Si tratta della storia di gossip più gustosa e seguita di queste ultime settimane e Silvia Toffanin non poteva perdersela di certo. La ragazza ha quindi raccontato (finalmente, verrebbe da dire) il suo punto di vista a seguito della separazione. Ha detto quindi: “Quimesi fa ho raccontato il mio amore con Alessandro. Adesso è tosta e dura. Cerco di essere forte per la bimba. Da un mesetto non andavano bene le cose”. >> “Aveva ragione Fabrizio Corona”.e Basciano, voci forti sui motivi dell’addio...