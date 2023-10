Per Spalletti Ucraina-Italia è uno “spareggio”

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 15 ottobre 2023) Il 20 novembre a Leverkusen, campo neutro di, sarà una sorta di “” per l’europeo. Infatti persarà una sfida da dentro o fuori con due risultati su tre per gli azzurri, sempre che l’faccia il suo dovere contro la Macedonia a Roma tre giorni prima. Guardando la classifica, vincere, pareggiare o perdere a Wembley non cambia. Diverso sarebbe però il modo in cui ci presenteremo all’ultimo atto. Farlo dache è tornatasarebbe un’altra storia. L’ha sconfitto la Nord Macedonia, l’diieri sera ha superato Malta 4-0.edalla pari a 10 punti al secondo posto. Per gli azzurri c’è una partita in più ...