(Di domenica 15 ottobre 2023) Jessicarispetta il pronostico e vince il suo quarto titolo in carriera all'Hana Bank Open, il WTA 250 di. Nella sua nona finale in carriera, la prima giocata contro un'avversaria fuori ...

non ha perso nemmeno un set, e solo una volta ha ceduto più di quattro game in un parziale, nel percorso a Seoul in cui ha eliminato Viktoria Hruncakova (n.112), Ashlyn Krueger (n.80), Claire ...

Pegula doma Seoul: trionfa senza perdere un set - Wta SuperTennis

WTA Tokyo: Swiatek rischia grosso, Pegula senza problemi Ubitennis

Jessica Pegula rispetta il pronostico e vince il suo quarto titolo in carriera all'Hana Bank Open, il WTA 250 di Seoul. Nella sua nona finale ...La polacca numero uno del tabellone fatica non poco contro la giapponese Hontama, mentre la statunitense lascia solo tre game a Bucsa ...