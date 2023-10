Pd | Orlando | ' porre tema di elezione segretario Pse'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 15 ottobre 2023) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Noi non dobbiamo lasciare la parola riformismo a questo o a quel pezzo di partito ma dobbiamo rimetterla al centro. Capacità di coniugare una analisi radicale con un metodo riformista. Uno sforzo di tutto il partito. Non c'è una contraddizione tra un approccio che tenga conto delle reazioni ai profondi cambiamenti e misuri il passo adeguatamente e la capacità di raccontare l'obiettivo, che non è quello di rassegnarsi all'esistente". Lo ha detto il deputato Pd Andreanel suo intervento conclusivo della Festa nazionale di Dems, associazione da lui fondata e di cui è presidente, a Rimini. "La prima riforma del partito, come qualcuno ha detto, è dire che il partito vuole cambiare il mondo. Una grande sfida che tiene insieme queste cose è la costruzione di un soggetto progressista anche a livello europeo. Quello che non esiste sono i ...