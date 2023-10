Papin su Adli | ‘All’inizio non sapeva difendere | ora…’

(Di domenica 15 ottobre 2023) "Adlì lo conosco perchè viveva a Bordeaux, in Francia ha fatto bene ma in Italia è tutto un altro calcio. Quando lo...

... "Con Giroud ci sentiamo tutti i giorni, mi ha raccontato della partita con il Genoa" In occasione del Festival dello Sport di Trento, l'ex attaccante del Milan, Jean - Pierre, ha parlato della ...

TMW - Papin: "Ad Adli dissi: 'Non sai difendere'. Giroud Solamente un pazzo in porta col Genoa" TUTTO mercato WEB

Papin: 'Parlai con Adli, ora ha capito come stare nel calcio italiano' Calciomercato.com

(inviato al Ferruccio di Seregno) – Dopo la vittoria contro il Verona in Coppa Italia torna in campo il Milan Femminile per la quarta giornata della Serie A 2023-24. Le rossonere ospiti del Como al Fe ...Le parole di Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, che si racconta sui social: «Giroud è la persona più famosa tra i miei contatti» Attraverso il ...